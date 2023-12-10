"ماعت": الإقبال على الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول "فاقت التوقعات"

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، إن نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول لم نتوقعها، وكذلك الهيئة الوطنية للغنتخابات، ولتي دفعت بعدد من القضاة والمنسقين بسبب زيادة أعداد الناخبين.

أضاف، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية cbc، أن دور الائتلاف مع الحملات، مشيرًا إلى أنهم زاروا عدد من الحملات ولم يجدوا أي شكاوى والجميع قال إنهم أخذوا فرصًا متساوية حتى الرئيس السيسي وإن كانت فرصته أقوى لأنه مازال رئيسًا للجمهورية وهذا الأمر لم يشكل أي مشاكل أو شكاوى بالنسبة للحملات الأخرى.

حضور الأسرة ظاهرة مميزة في الانتخابات الرئاسية

وتابع أن أعضاء الائتلاف تم مقابلتهم بقبول وترحاب، لأنهم لا يراقبون، لكن يتابعون العملية الانتخابية ورأوا الكثافة العددية والظاهرة المميزة وهي حضور الأسرة كاملة وذلك لتدريب الأطفال على المشاركة الوطنية وغرس المواطنة فيهم، مشيرًا إلى أن دورهم أخذ مؤشرات وتحليل المظاهر.