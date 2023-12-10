الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشعب يستحق التهنئة.. محمد الباز: نحن أمام حشد فطري للمصريين حبًا في الوطن

د.محمد الباز
د.محمد الباز

كشف د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ربوع الجمهورية.

وقال الباز، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن الشعب المصري يستحق تهنئة كبيرة جدًا علي قدرته على المواصلة وأن يصر على أن يقول كلمته في وقت يعي الجميع مدى صعوبته وتحدياته علي مصر داخليًا وخارجيًا.

وأضاف أننا اليوم أمام عملية رسم صورة شارك فيها كل مواطن خرج قبل فتح اللجان، لأنه هذه المره من المرات القليلة التي ترصد فيها كاميرات التليفزيون والمواقع الاخبارية انتظار المصريين أمام اللجان بساعه قبل بدء عملية التصويت.

أشار إلى أنه في الانتخابات السابقة كان هناك حشد اجباري للمواطنين ولكن هذه المره لا يوجد حشد إجباري للناخبين، رغم كل ما يتم الإفتراء به من المنصات المعادية للدولة، ولكن نحن  أمام حشد فطري وطبيعي للمصريين حبًا في الوطن.

وتابع "هناك دافع عند كل واحد خرج للإدلاء بصوته، وهناك تضامن مع التصويت، مشيدًا بالوقفات الطلابية لطلاب جامعة القاهرة للحث والتشجيع علي عملية التصويت في الانتخابات".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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