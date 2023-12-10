الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عضو بـ"حقوق الإنسان": المشهد الانتخابي اليوم توافرت فيه المعايير الدولية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المشهد الانتخابي في يومه الأول، الذي خرج فيه المصريون لانتخاب رئيس مصر القادم توافرت فيه المعايير الدولية المتطلبة لنزاهة العملية الانتخابية، مشيدًا بإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات لخروج الانتخابات في يومها الأول بهذا المظهر المشرف.

وقال عبد الجواد، في تصريحات صحفية إن مصر قدمت نموذجا تفردت به على أغلب دول العالم خلال هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية في يومها الأول تميزت بشفافية اجراءتها واستخدامها وسائل التكنولوجيا الحديثة التي سهلت ومكنت الناخبين من الإدلاء بصوتهم.

تمكين المجتمع المدني من متابعة سير اجراءات العملية الانتخابية

وأشار إلى أن اليوم الأول شهد انتشارا كثيفا من متابعي العملية الانتخابية في كافه المقار الانتخابية، سواء من المجتمع المدني المصري أو الدولي، مضيفًا أنه لاحظ مدى جهود اللجنة الوطنية العليا للانتخابات من خلال الاجراءات الخاصة وقواعد المتابعة، لتضيف مزيدا من النجاح في تمكين المجتمع المدني المحلي والدولي من متابعة سير اجراءات العملية الانتخابية.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى توافر كافة الشروط والمعايير في مقار اللجان الانتخابية وخلوها من أية مواد دعاية داخليا وعدم وجود أي مظهر من مظاهر التأثير علي الناخبين قبل أو خلال دخولهم إلى مقار الإدلاء بأصواتهم.

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رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الجامعة العمالية

وأشار إلى مشاركة وإقبال المصرين خاصة فئات الشباب في العملية الانتخابية لانتخاب رئيس مصر القادم تحقيقا وتمكينا لحق المواطنين في المشاركة ومظهر ومؤشر إيجابي في الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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