"إرادة جيل": شهادة تقدير بامتياز للمصريين لوقوفهم خلف قيادتهم السياسية
كشف تيسير مطر،رئيس حزب إرادة جيل عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ريوع الجمهورية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد،:"نحن أمام ملحمة تاريخية لم تحدث من قبل ورسالة للعالم أجمع بالتواجد الشعب أمام لجان الانتخابات".
وتابع "شهادة تقدير بدرجة امتياز للشعب المصري الذي أكد وقفه خلف قيادته السياسية".
أضاف أن الإقبال على التصويت يرسل رسالة واضحة باصطفاف المصريين بكافة طوائفهم خلف الدولة المصرية.
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي