"إرادة جيل": شهادة تقدير بامتياز للمصريين لوقوفهم خلف قيادتهم السياسية

كشف تيسير مطر،رئيس حزب إرادة جيل عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ريوع الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد،:"نحن أمام ملحمة تاريخية لم تحدث من قبل ورسالة للعالم أجمع بالتواجد الشعب أمام لجان الانتخابات".

وتابع "شهادة تقدير بدرجة امتياز للشعب المصري الذي أكد وقفه خلف قيادته السياسية".

أضاف أن الإقبال على التصويت يرسل رسالة واضحة باصطفاف المصريين بكافة طوائفهم خلف الدولة المصرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.