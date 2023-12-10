الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد شردي: إقبال كثيف وغير مسبوق للمصريين على صناديق الاقتراع

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن مؤشرات اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية تشير إلى أن الكثافة على صناديق الاقتراع سيكون غير مسبوق، وهناك استعدادات لحشد المواطنين.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية " الحياة"، هذا المشهد الانتخابي الحالي يؤكد وعي المواطن المصري بأهمية التصويت، ويمكن القول أنه لاحظ تواجد قيادات للأحزاب المختلفة يدلون بأصواتهم في لجنته الانتخابية.

وأضاف في حديثه، أنه من بين التوجيهات المشددة أن يتم غرس الاصبع داخل الحبر السري من أجل منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في لجان مختلفة.

وتابع:" داخل مقر اللجان الانتخابية هناك تنظيم محكم بصورة كبيرة، ولا يتم السماح للمواطنين الدخول إلى اللجان الانتخابية إلا إذا كان هناك تصريح رقابي أو لإتمام عملية التصويت".

المسار الديمقراطي

واستطرد:" الانتخابات خطوة على طريق المسار الديمقراطي، ولهذا أدعوا المصريين كافة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وعدم التكاسل عن الحق الوطني".

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