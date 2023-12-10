الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد الطالبات المغتربات في جامعة الإسكندرية على صناديق الاقتراع

رصدت كاميرا “الدستور”، توافد كثيف للطالبات المغتربات في جامعة الإسكندرية، على لجنة الانتخابات الفرعية، بمركز شباب سموحة، للإدلاء بصوتهن الانتخابي فى الانتخابات الرئاسية لمصر 2024.

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وأكدت عدد من الطالبات، أنهن اتفقن على المشاركة فى العملية الانتخابية في يومها الأول، عقب انتهاء يومهم الدراسي، حرصا منهم على المشاركة السياسية والعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

وأضافت إحدى المشاركات، أنها تعيش أسعد لحظات حياتها، حيث حلمت أن تقول رأيها بكامل حريتها وبدون تدخل أحد فى عملية اختيارها، سواء كان من الأهل أو الأصدقاء، وهو ما تعيشه فى تلك اللحظة، مشيرة الى أن الجميع هناك يختار رئيسه وفقا لرغبته ودون تدخل أحد.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.