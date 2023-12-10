"الإصلاح والنهضة": نثمن وعى المواطن بالمشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة

كشف هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الإقبال على التصويت يرسل رسالة واضحة باصطفاف المصريين بجميع طوائفهم خلف الدولة المصرية.

وأشاد بسير العملية الانتخابية في يومها الأول للمصريين في الداخل، والذي رصدت من خلال إقبالا كثيفا من الناخبين في العديد من المحافظات خاصة من كبار السن.

وثمن رئيس حزب الإصلاح والنهضة، التنظيمات الذي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي وصفها بالاحترافية والشفافية والتنظيم الجيد، متابعًا: "نثمن وعي المواطني المصري، وأنه أصبح لدي المواطن حساسية سياسية ووعي سياسي كبير، بالمشاركة في الانتخابات".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.