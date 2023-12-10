«ممثل أغلبية النواب»: الخبراء سيقفون أمام مشهد المصريين فى الانتخابات بالدراسة والتحليل

كشف الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في سيناء.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الخبراء سيقفون أمام مشهد المصريين اليوم في اللجان الانتخابية بالدراسة والتحليل.

وأضاف أن مشهد المصريين في انتخابات الرئاسة أمام اللجان، يعكس عظمة الشعب المصري، وقيمة الدولة المصرية.

وتابع: "إن الشعب المصري اليوم يرسل رسالة للعالم أنه يقف صفا واحدا مع الدولة، ومؤسسات الدولة مؤسسات قوية، ومنذ الصباح الباكر 11 ألفا و631 لجنة عبر 27 محافظة، انتظمت في استقبال الناخبين".

وأكمل: "نحيي الهيئة الوطنية على هذا الجهد، ونحيي قضاة مصر الواقفين على الصناديق بحيادية تامة".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.