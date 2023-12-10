غرفة عمليات "المؤتمر": الشرقية والأقصر تتصدران المشهد الانتخابي فى التصويت

رصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد نائب رئيس الحزب ورئيس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بالحزب، حيث تواجد قيادات وأعضاء حزب المؤتمر بمراكز الاقتراع في كافة محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ومستمرون حتى الآن.

كثافه داخل اللجان

ورصدت الغرفة إقبالا ملحوظا بمحافظة الإسكندرية وخاصة من الرجال، ومحافظة الغربية، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة أسيوط، محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة والتي شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين بكافة لجان المحافظة، كما تواجد أهالي محافظة الفيوم بكثافة داخل اللجان، ومحافظة سوهاج، ومحافظة الدقهلية التي شهدت إقبالا ملحوظا خاصة من السيدات.

إقبال تاريخي على مراكز الاقتراع

كما رصدت غرفة عمليات الحزب، زيادة كبيرة في الإقبال بمراكز الاقتراع في محافظة الشرقية حيث الإقبال غير مسبوق، وأيضا محافظة الأقصر، حيث شهدت إقبال تاريخي على مراكز الاقتراع.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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