نائب محافظ أسيوط يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بصوته في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، بلجنة الوافدين رقم 23 داخل نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بحي غرب.

وأكد نائب المحافظ، بعد الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري.

وأعرب “عبد العال” عن فخره بالإقبال الكثيف للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية.

محافظ أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأدلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الوافدين بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بحي غرب.

واطمئن “سعد” على سير وانتظام العملية الانتخابية وتوافر الاحتياجات والخدمات اللوجستية والكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر مناشدًا المواطنين للنزول والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية، لأنها واجب وطني وحق دستوري لابد من تأديته من أجل إعلاء مصلحة الوطن ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية وترسيخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.