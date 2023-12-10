الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو حملة السيسى: لم نرصد أى تجاوزات فى العملية الانتخابية حتى الآن

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف كريم سلام، عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المشهد في الانتخابات الرئاسية رائع، والمصريون منذ الساعات الأولى احتشدوا أمام اللجان لإيصال رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قدر المسئولية وخلف قياداته السياسية ويقدر التحديات التي تمر بها الدولة المصرية.

ووجه الشكر للشعب المصرى العظيم على المشهد الرائع في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن المصريين يقدمون أروع الأمثلة في الوطنية كالعادة منذ الساعات الأولى في الانتخابات الرئاسية في أول يوم تصويت. 

وتابع: "لم نرصد أي تجاوزات في العملية الانتخابية للرئاسة حتي الآن".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

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