أستاذ علوم سياسية يوجه رسالة شكر للهيئة الوطنية للانتخابات للتيسيرات المقدمة للمواطنين

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الانتخابات الرئاسية لها ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، فهى تحت إشراف قضائي، ويوجد قاض لكل صندوق، ومعناه أن الناخب صوته سيصل لمزيد من الشفافية والمصداقية بين المواطن والدولة.

ووجه، خلال حواره مع الإعلامية إيمان عزالدين، عبر فضائية cbc، تحية للهيئة الوطنية للانتخابات للتيسيرات غير المسبوقة خاصة لذوي الهمم ونشر فيديوهات تعريفية للصم والبكم، وتخصيص دور أرضي لذوي الهمم.

وتابع، أن الانتخابات أجريت في موعدها لأن مصر دولة كبيرة تلتزم بأحكام الدستور ونصوص القانون وكان لا بد من إقامتها رغم كل التحديات والظروف التي تمر بها البلد وهذا يؤكد أن هناك رغبة سياسية لاستكمال مسيرة البناء.

الشباب هم قادة المستقبل

وأشار إلى أن الشباب هم قادة المستقبل، والقيادة السياسية في الفترة الماضية عملت على ذلك ورأينا مؤسسات عدة قادرة على تأهيل الشباب الذين يستطيعون تحمل المسئولية في المرحلة المقبلة.