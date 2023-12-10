"صحة عابدين" توقع الكشف الطبى على الناخبين فى مدرسة محمد فريد الابتدائية

حرصت وحدة الصحة في حي عابدين على توقيع الكشف الطبي على الناخبين في مدرسة محمد فريد الابتدائية، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاطمئنان على المواطنين وصحتهم.

قالت سوسن رسمي عطوان، لـ"الدستور" إنه يتم توقيع الكشف الطبي على الناخبين خلال العملية الانتخابية من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين، مشيرة إلى أنه يتم الكشف الطبي على المواطن، من خلال قياس ضغط الدم والسكري ونبضات القلب.

فيما أكدت منى مجدي حسن، أنه يتم الاطمئنان على صحة المواطنين، وبالنسبة للنساء يتم تحويلهن إلى الوحدة الصحية في منطقة عابدين لتوقيع الكشف الطبي على سرطان الثدي.

كما أشار إبراهيم عبدالسميع، إلى أنه يتم توقيع الكشف على المواطنين، وفي حالات الاعتلال الكلوي يتم توجيههم إلى الوحدة الصحية لإجراء التحاليل الطبية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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