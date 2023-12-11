آخر موعد للتصويت.. السن القانونية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، أمس الأحد، الموافق 10 ديسمبر، ونظرًا لذلك، يتساءل العديد من المواطنين عن العمر القانوني للتصويت في هذه الانتخابات، وعن الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة لجنة الانتخابات المختصة برقم الهوية القومية عبر الهاتف المحمول، استعدادًا لانتخابات الرئاسة المصرية في عام 2024 ولعدم التخبط قبل المشاركة في العملية الانتخابية.

السن القانونية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن من لهم حق التصويت داخل مصر يبلغ عددهم نحو 65 مليون مصري وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر رقم 45 لسنة 2014 على أنه يتمتع كل مواطن أو مواطنة مصري/ـة بحقوق سياسية كاملة بعد بلوغهم سن الـ18 عامًا، وتشمل هذه الحقوق القدرة على المشاركة في جميع الاستفتاءات المنصوص عليها في الدستور، والمشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس المحلية.

جدول الانتخابات الرئاسية 2024 وموعد فرز الأصوات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيامًا لانتخابات الرئاسة في مصر، إذ يتم تصويت المصريين في الداخل خلال ثلاثة أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة المعنية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2024.

أسماء المرشحين على مقعد رئاسة الجمهورية 2024

يجرى الاقتراع على القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وتضم القائمة 4 مرشحين، وهم: عبد الفتاح السيسي برمز "النجمة"، عبد السند يمامة برمز "النخلة"، فريد زهران برمز "الشمس"، وحازم عمر برمز "السلم".

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

بإمكانك الاطلاع على الموقف الانتخابي الخاص بك ومعرفة اللجنة الانتخابية المخصصة لك عن طريق الهاتف المحمول، من خلال اتباع هذه الخطوات:

1. قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي: (أدخل الرابط هنا).

2. اضغط على خيار "استعلم عن موقفك الانتخابي".

3. أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة له.

4. اضغط على أيقونة "استعلم".

ستظهر لك بعدها معلومات الموقف الانتخابي الخاص بك ومكان اللجنة الانتخابية التي يجب عليك التوجه إليها.

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