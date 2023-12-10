مواطنة: "هنتخب السيسى لأن البلد متنفعش من غيره"

الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت كاميرا “الدستور”، إقبال مسنة تتحرك بصعوبة أمام لجان الاقتراع بإحدى المحافظات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لمصر 2024، ويعلو صوتها وسط الناخبين قائلة:“هنتخب الرئيس السيسي.. متنفعش البلد من غيره.. هو حبيبنا.. حبيبنا.. حبيبنا”.

وأكدت عدم تفريطها فى حقها الدستورى بالمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بصوتها في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، مردفة: "الكل ينزل يختار الرئيس، محدش يفرط فى حقه، ربنا يحفظ بلدنا".

وعلق أحد المتواجدين حولها قائلًا: المصريين بكل أطيافهم وتوجهاتهم ومراحلهم العمرية، يقولون كلمتهم اليوم فى اختيار رئيس لهم، ولا فرق بين مسن وشاب أو حتى طفل، فالجميع يتواجد فى الشوارع منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، والكل يحث ذويه على ضرورة المشاركة.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.