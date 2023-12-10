الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

مواطنة: "هنتخب السيسى لأن البلد متنفعش من غيره"

مسنة أمام لجان الانتخابات
مسنة أمام لجان الانتخابات

رصدت كاميرا “الدستور”، إقبال مسنة تتحرك بصعوبة أمام لجان الاقتراع بإحدى المحافظات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لمصر 2024، ويعلو صوتها وسط الناخبين قائلة:“هنتخب الرئيس السيسي.. متنفعش البلد من غيره.. هو حبيبنا.. حبيبنا.. حبيبنا”. 

وأكدت عدم تفريطها فى حقها الدستورى بالمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بصوتها في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، مردفة: "الكل ينزل يختار الرئيس، محدش يفرط فى حقه، ربنا يحفظ بلدنا".

وعلق أحد المتواجدين حولها قائلًا: المصريين بكل أطيافهم وتوجهاتهم ومراحلهم العمرية، يقولون كلمتهم اليوم فى اختيار رئيس لهم، ولا فرق بين مسن وشاب أو حتى طفل، فالجميع يتواجد فى الشوارع منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، والكل يحث ذويه على ضرورة المشاركة.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

يسرا لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبرز وعى المصريين

مدرب بيراميدز: حزين على الخسارة أمام صن داونز.. والمهمة صعبة فى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل