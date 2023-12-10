قيادات أوقاف مطروح يدلون بصوتهم في انتخابات الرئاسة 2024

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل أوقاف مطروح، إن قيادات الأوقاف بمطروح والأئمة شاركت في العرس الديمقراطي وسط حفاوة شعبية لإعطاء القدوة والحث على الإيجابية ولإثبات حيوية هذا الشعب الذي يستدعي قيادته ويكلفها لدفع المخاطر والحفاظ على الأمن القومي.

أضاف عبدالبصير أنه يوم مشهود أمام كاميرات الإعلام العالمي يتوافد أهلنا حراس الجانب الغربي للإدلاء بأصواتهم والزود عن أوطانهم وليكلفوا قيادتهم المنتخبة باستكمال التنمية والوقوف ضد المخاطر التي تحيق بالأمن القومي والعربي.

وتابع أنه توافد مع الجماهير عشرات الأئمة ضاربين المثل والقدوة على تحمل المسؤولية الوطنية وإظهار الإيجابية الحامية على الوطن الحريصة على المشاركة في تحمل هموم الوطن والدفاع عن قضاياه.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.