الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتخابات الرئاسة: أسقف دير مارمينا يدلي بصوته في برج العرب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا كيرلس، أسقف ورئيس دير مارمينا، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة برج العرب بالإسكندرية.

وتقدم المستشار أحمد بنداري  مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري على حرصه الذي ظهر واضحًا منذ اليوم الأول من أجل الذهاب إلى اللجان الانتخابية، والمشاركة الإيجابية في هذه العملية الوطنية. 

وقال بنداري إن 5 ملايين مواطن استعلموا عن مقار انتخابهم اليوم، ولم يحدث هذا الرقم منذ 2014، وهذا دليل على الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الانتخابات".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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