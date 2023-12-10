"مجاهدى سيناء": إقبال كبير من الناخبين على صناديق انتخابات الرئاسة

كشف عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في سيناء.

وقال جهامة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن أبناء سيناء يتوارثون جيلاً بعد جيل المشاركة والتعاون مع القوات المسلحة ضد الإرهاب.

أضاف أن التنمية في سيناء كانت مستمرة حتي في فترة الحرب علي الإرهاب، موضحًا أن هناك مشاريع كبيرة قامت في سيناء بعد القضاء علي الإرهاب، لافتًا إلى أن هناك إقبالا كثيفا من الناخبين للتصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية: "أبناء سيناء لم يتأخروا أبدًا عن البلد ولا الدولة ولا مع الجيش ولا الشرطة".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.