شريف حافظ: كثافة عددية كبيرة على اللجان الانتخابية فى مركز الفرافرة بالوادى الجديد

قال شريف حافظ، مركز الفرافرة بالوادي الجديد، إن العملية الانتخابية تسير بيسر وسهولة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية، ويمكن القول إن هناك كثافة عددية من قبل الحضور.

الانتخابات الرئاسية

وأكد شريف حافظ، خلال مداخلة هاتفية مع المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن عدد اللجان الفرعية في مركز الفرافرة بالوادي الجديد بلغ عددها 12 لجنة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي معوقات تمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

كثافة العملية الانتخابية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.