الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وفاء عامر للمصريين: انزل وشارك فى الانتخابات.. صوتك هيفرق

وفاء عامر
وفاء عامر

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها ستقوم ببث مباشر مع جمهورها لدعوتهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقالت خلال تصريحاتها لقناة "سي بي سي": "مصر كبيرة وهما نفسهم تكون جائزة ومصر لن تكون جائزة إلا لأولادها"، مؤكدة أن مصر تغيرت ولا يأتي زائر إليها إلا ويتحدث عن المدن الجديدة والكباري والنظافة ووسع الشوارع، والمدن التي بنيت لأهالينا الذين كانوا يعيشون في أماكن غير آدمية".

رسالتها للمواطنين

ووجهت رسالة للمواطنين قالت فيها: "أقول للمواطن المصري الشريف انزل وشارك صوتك هيفرق، لأننا لا نريد أن نلجأ لدول أويكون لدينا مخيمات على حدودنا وهما في قلوبنا وعقولنا وعاشت فلسطين وغزة".

وأنهت تصريحاتها قائلة: "بحب مصر.. مصر محفوظة بإذن الله.. تحيا مصر". 

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