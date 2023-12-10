احتشاد المواطنين أمام مدرسة سيلا بالفيوم للإدلاء بأصواتهم

واصل أهالى قرية سيلا، التابعة لمركز الفيوم، توافدهم على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت لجنة سيلا الابتدائية وصول حشود بأعداد كبيرة من أبناء القرى يتقدمهم مشايخ العائلات.

واحتشد المئات من أهالى القرية أمام اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

عبر أهالى القرية عن حرصهم على التصويت، واختيار أفضل المرشحين لاستكمال مسيرة الإنجازات، مؤكدين أن مبادرة حياة كريمة غيرت واقع الحياة فى قريتهم إلى الأفضل، وحققت إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع.

وتم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، و323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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