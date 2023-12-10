لواء متقاعد: دعوات عدم المشاركة فى انتخابات الرئاسة "كلام فاضي" (فيديو)

قال اللواء متقاعد أسامة الشافعي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري، ولابد من النزول للمشاركة في الحياة السياسية.

وأضاف الشافعي لـ"الدستور"، أن دعوات عدم النزول إلى الانتخابات الرئاسية ما هو إلا "كلام فاضي"، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي رسالة للعالم أجمع.

واصطحب اللواء متقاعد أسامة الشافعي، أسرته المكونة من زوجته وابنته وحفيده، وذلك للمشاركة في العرس الديمقراطي.

وتأتى الانتخابات فى ظل أجواء سياسية أكثر انفتًاحا، بعد أن تقدمت مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، وتعزيًزا لمسيرة العمل الوطنى التى تستهدف بناء الإنسان المصرى وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يدفع مسيرة الدولة فى التطوير والتحديث لبناء جمهورية جديدة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.