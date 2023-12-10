الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: فصائل المقاومة دمرت 180 آلية عسكرية للاحتلال فى 10 أيام

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها الآن، أن فصائل المقاومة الفلسطينية دمرت 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال الـ10 أيام الماضية؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

كانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت اليوم، عن مقتل 10 جنود إسرائيليين بمنطقة الفالوجة شمالي غزة، كما تم استهداف دبابة ميركافا للاحتلال في تل الزعتر، بجانب استهداف قناص إسرائيلي بمنطقة الفالوجة شمال غزة، إضافة إلى قصف آليتين إسرائيليتين في جباليا شمال قطاع غزة.

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