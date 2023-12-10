انتخابات الرئاسة 2024: إقبال كثيف من أهالي أسيوط على لجان الاقتراع

استعرض مقطع فيديو توافد المئات من أهالي مركز ديروط، شمال أسيوط إلى لجان التصويت في مدرسة أبوجبل الابتدائية، للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

وفتحت لجان التصويت للانتخابات الرئاسية أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الأحد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسمائهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.