الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ذوو الهمم من طلاب جامعة أسيوط يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

نظّم مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بالجامعة، مبادرة لاصطحاب ذوي الهمم من أبناء الجامعة، إلى مقر لجنة الوافدين، بنادي جامعة أسيوط؛ بميدان مسجد عمر مكرم؛ وذلك صباح اليوم الأحد.

جاء ذلك تحت إشراف د.أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم عبد القادر  أستاذ المناهج وطرق التدريس، ومدير مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، وبحضور الدكتور مصطفى الحديبي أستاذ الصحة النفسية، وعضو مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط.

من جهتها؛ تقدمت الدكتورة أمنية محمد ابراهيم عبدالقادر؛ بخالص الشكر لإدارة الجامعة على تيسير كافة الإجراءات لنقل ١٢ طالب، وطالبة من أبناء الجامعة المغتربين من ذوى الإعاقة السمعية "الصم" ؛ إلى مقر لجنة الوافدين بنادى جامعة أسيوط؛ للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤؛ وتوفير مترجم لغة إشارة؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التصويت؛ مشيرة أن ذلك يعد خطوة مهمة؛ لتشجعهم على الإندماج فى المجتمع، وتزيد من إحساسهم بالمسئولية تجاه وطنهم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم عبد القادر  أستاذ المناهج وطرق التدريس، ومدير مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، وبحضور الدكتور مصطفى الحديبي أستاذ الصحة النفسية، وعضو مجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط.

من جهتها؛ تقدمت د.أمنية محمد ابراهيم عبدالقادر؛ بخالص الشكر لإدارة الجامعة على تيسير كافة الإجراءات لنقل ١٢ طالب، وطالبة من أبناء الجامعة المغتربين من ذوى الإعاقة السمعية "الصم" ؛ إلى مقر لجنة الوافدين بنادى جامعة أسيوط؛ للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤؛ وتوفير مترجم لغة إشارة؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التصويت؛ مشيرة أن ذلك يعد خطوة مهمة؛ لتشجعهم على الإندماج فى المجتمع، وتزيد من إحساسهم بالمسئولية تجاه وطنهم.

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
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