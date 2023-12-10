الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الثانوية الميكانيكية

بلال حبش نائب محافظ
بلال حبش نائب محافظ بني سويف

أدلى بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة مدرسة الثانوية الميكانيكية، في أول أيام انتخابات الرئاسة.           

جاء ذلك خلال تفقده عددا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من فاعلية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد نائب محافظ بني سويف، عقب إدلائه بصوته، أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا وحقا دستوريا على جميع المواطنين لرسم مستقبل الوطن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الحاليةوالتحديات الداخلية والخارجية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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