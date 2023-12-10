الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو عبيدة: دمرنا 180 آلية لقوات الاحتلال خلال 10 أيام

جنود حماس
جنود حماس

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناج العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، قبل قليل، إن قواتهم تمكنت من التدمير الكلي والجزئي لـ180 آلية لقوات الاحتلال خلال 10 أيام.

وأضاف أبو عبيدة، خلال كلمة له، قبل قليل، أن فصائل المقاومة هاجمت الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.

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وأشار إلى أن قوات القسام هاجمت قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد، متابعا "وأجهزنا عليهم من مسافة صفر، قتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق، موضحا أنه تم قتل 10 جنود إسرائيليين فقط في الفالوجا.

وأكد أن العدو فشل شمالي القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم.

أبو عبيدة: مستمرون في قتال قوات الاحتلال

وأكد أبو عبيدة الاستمرار في مواصلة قتال قوات الاحتلال مهما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى في القطاع.

وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية التي تمت في قطاع غزة قبل أسبوع، أثبت صدق المقاومة ومحاولة الوصول لحلول، كما أثبتت زيف الاحتلال وتنصله من الاتفاقيات وبنود وشروط الهدنة.

أبو عبيدة حماس الإحتلال الإسرائيلي الفالوجا قذائف الياسين 105

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