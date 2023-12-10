الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مرشحو الرئاسة الأربعة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

مرشحو الرئاسة الأربعة
مرشحو الرئاسة الأربعة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

حرص مرشحو الرئاسة الأربعة، المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران، والمرشح عبدالسند يمامة، والمرشح حازم عمر، على الإدلاء بأصواتهم في الساعات المبكرة من أول يوم انتخابي.

وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الشهيد مصطفى أبو عميرة بمصر الجديدة، بينما أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة، وأدلى المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد،، بصوته في اللجنة رقم ١٤ بمدرسة بدر الإعدادية النموذجية بنين بمحافظة الجيزة، وأدلى الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي، بصوته في لجنة مدرسة المقطم الثانوية بنين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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