إقبال كثيف فى لجنة الطبرى بالشروق خلال أول أيام انتخابات الرئاسة

شهدت لجنة الطبري في مدينة الشروق اقبالًا كثيفًا من جانب الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بعد فتح اللجان بعد الاستراحة.

وحرصت قيادات مستقبل وطن على تقديم تسهيلات للناخبين وتوزيع الأعلام عليهم، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الانتخابي. وشهدت لجنتا الكبرى وياسر جنينة في مدينة الشروق اقبالًا مكثفًا من جانب الناخبين.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024