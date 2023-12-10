الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كثيف فى لجنة الطبرى بالشروق خلال أول أيام انتخابات الرئاسة

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

شهدت لجنة الطبري في مدينة الشروق اقبالًا كثيفًا من جانب الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بعد فتح اللجان بعد الاستراحة. 

وحرصت قيادات مستقبل وطن على تقديم تسهيلات للناخبين وتوزيع الأعلام عليهم، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الانتخابي. وشهدت لجنتا الكبرى وياسر جنينة في مدينة الشروق اقبالًا مكثفًا من جانب الناخبين.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
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