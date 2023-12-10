وكيل البابا بالإسكندرية يدلي بصوته: حريصون على دورنا الوطني (صور)

أدلى القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالأسكندرية اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر قسم سيدي جابر، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وأكد القمص أبرآم في تصريحات له، أن الكنيسة المصرية على مر العصور لها دور وطني كبير تؤديه باخلاص ووفاء، وتأكيدًا على هذا الدور، شجعت الكنيسة شعبها رجالًا ونساءً على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد وكيل البابا، بالتسهيلات المقدمة من القائمين على العملية الانتخابية ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام مما يسهل الأمور على المواطنين متمنيًا ان تتمتع مصر بالسلام والنمو في كافة المجالات.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وكيل البابا

وكيل البابا

وكيل البابا