رافعًا علم مصر.. "عبد الرحمن" يشارك والده في التصويت بالانتخابات الرئاسية

شارك الطفل عبد الرحمن أحمد عادل، والده أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة كلية الزراعة بمنطقة سابا باشا شرق الإسكندرية.

وقال “عبد الرحمن” لـ"الدستور"، إنه حرص على المشاركة في الأجواء الانتخابية تعبيرًا عن حبه لوطنه، وأكد الطفل السكندري أنه حرص على رفع علم مصر وتشجيع كل من يقابلهم على المشاركة في التصويت “كان نفسي أشارك لكن لسة موصلتش السن القانونية” .

وأكد أحمد عادل، أن نجله حرص على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي باعتباره الحدث الأكبر التي تشهده مصر وتتجه له أنظار العالم.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.



كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.