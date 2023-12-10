إقبال كثيف على التصويت فى مدرسة عبد الله الشرقاوى الابتدائية بالقرين

فى أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، شهدت مدرسة عبد الله الشرقاوي الابتدائية بمركز القرين بالشرقية إقبالا كبيرا من مئات المواطنين، وذلك للتصويت فى العرس الديمقراطى واختيار رئيس مصر القادم.

كما عبر مئات المواطنين من مختلف فئات المجتمع خلال تصويتهم فى مدرسة عبد الله الشرقاوي الابتدائية بمركز القرين الشرقية، عن سعادتهم الغامرة للتعبير عن رأيهم فى صناديق الاقتراع باللجان والمقار الانتخابية لاختيار رئيس الدولة لاستكمال الإنجازات والحفاظ عل الوطن الغالى.

مئات المصوتين فى لجان الإقتراع

وأكد مئات المصوتين فى لجان الاقتراع رغبتهم فى مشاهدة وحضور ملحمة كبيرة تجسد دورالمواطنين فى حضور المناسبة الوطنية، وذلك بمختلف الفئات منهم ودورهم المؤثر في حاضر ومستقبل مصر خلال الفترة الحرجة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوى 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية.