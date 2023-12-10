محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة الشهيد طيار بحى غرب

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، سير الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة الشهيد طيار بحي غرب سوهاج، يرافقه اللواء محمود تيمور، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والعميد محمد شعيب، عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج.



واطمأن محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية على انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان وتوفير سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مناشدا جميع المواطنين بممارسة حقهم الدستوري، والنزول للمشاركة في العرس الانتخابي.



وشدد محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لكل الأحداث التي تتم بجميع اللجان الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية وتذليل أي معوقات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.