"طاقة الصناعات": فوز السيسي نقطة تحول جديدة في تاريخ مصر السياسي

قال د.محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الحالية يعد نقطة تحوّل جديدة فى تاريخ مصر السياسيى والاقتصادى فى ظل ما تشهده المنطقة العربية اضطرابات شديدة.

طالب سعد من جميع أطياف المجتمع المصري بضرورة توسيع دائرة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى بدأت صباح اليوم بما يعكس ثقل مصر الكبير والقيادة السياسية فى المنطقة والتفاف الشغب المصرى خلف قائده.

فوز الرئيس السيسى نقطة تحول جديدة فى تاريخ مصر السياسي والإقتصادى

وأكد أن قادة العالم ينظرون إلى ما يجرى من إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، لافتًا إلى أن مصر تٌشارك الأن فى صناعة العالم الجديد والتحويل الذى تقوده مجموعة "بريكس" فى السياسية العالمية.

ونجح الرئيس السيسى خلال السوات الماضية فى تحقيق واستعادة الأمن إلى الشارع المصري، ما انعكس بشكل كبير على تحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادى وبناء مصر الجديدة فى وقت قياسى.