الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

110 وسائل إعلامية.. ماذا قالت صحف الخارج عن اليوم الأول للانتخابات؟

اليوم الأول للانتخابات
اليوم الأول للانتخابات

منذ الإعلان عن اقتراب الانتخابات الرئاسية وتتابع وسائل الإعلام الأجنبية ما الذي يحدث في مصر والإقبال الكثيف الذي شهدته انتخابات الخارج أثناء إدلاء المصريين بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

وتتابع وسائل الإعلام في الخارج اليوم الأول للانتخابات الرئاسية وحجم الحشود الذي تشهده مقار اللجان، وخرجت الإشادات عن اليوم الأول منذ قليل في بعض وسائل الإعلام عن مدى التنظيم والأمان.

مشاهد إنسانية في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالغربية

عدد المتابعين عالميًا

وبحسب ضياء راشون، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مصر بها 62 منظمة وجمعية أهلية بواقع 22 ألفًا و540 فردًا، بجانب 14 منظمة أجنبية يمثلهم 220 فردًا و67 دبلوماسيًا يمثلون 24 سفارة أجنبية في مصر حتى الآن والمتابعة على المستوى الإعلامي ليست محلية فقط لكن عالمية حيث إن هناك 110 وسائل إعلامية أجنبية ستتابع الانتخابات الرئاسية، يمثلهم 828 صحفيًا، منهم مقيمون في مصر وآخرون قادمون خصيصًا، بجانب عشرات من وسائل الإعلام المصرية.

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إشادات باليوم الأول للانتخابات

وفق الهيئة العامة للاستعلامات فأن التغطية الصحفية والإعلامية لوسائل إعلام الخارج كانت مهنية، وأغلب التقارير التي نُشرت كان معلوماتية عن عدد المشاركين ومعلومات عن المرشحين.

كان التناول للأحداث موضوعي وفق الهيئة، وضربت مثال برويترز حيث قالت فيها أنه بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر، أما CNN قالت في تقرير لها أن هناك توافد على صناديق الاقتراع مع بدء التصويت بانتخابات الرئاسة 2024.

أما راديو صوت ألمانيا ووكالة الأنباء الألمانية، ركزوا في تغطيتهم على قطاع غزة والانتخابات الرئاسية في مصر تحت عناوين: «المصريون يقترعون في انتخابات رئاسية تخيم عليها حرب غزة، والمصريون يقترعون في انتخابات رئاسية تخيم عليها حرب غزة».

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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