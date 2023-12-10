الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالعباءة السمراء.. الفنانة زينة منصور تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بأكتوبر

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

فور إعادة فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية بعد فترة الراحة، حضرت الفنانة زينة منصور إلى مدرسة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة ٦ أكتوبر.

وارتدت الفنانة العباءة السمراء قائلة إنها كجميع السيدات المصريات تعشق ارتداء الزي المصري الأصيل وتحب البساطة، وعقب الإدلاء بصوتها داخل اللجنة حثت الشعب المصري على النزول للمشاركة في العملية الانتخابية والإفصاح عن رأيهم بما يخدم مصلحة البلاد.

وبعد وضع إصبعها في الحبر رددت الفنانة زينة منصور: "تحيا مصر".

 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
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