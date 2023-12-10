الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأنبا بافلى وكهنة المنتزه يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

أدلى الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية، رفقة عدد من كهنة كنائس قطاع المنتزه المشرف عليه.

وأكد الأنبا بافلي، أن الكنيسة بشكل عام وكنائس المنتزه بشكل خاص قد شجعت الجميع من الرجال والنساء، الشباب والشيوخ على ممارسة الدور الايجابي الوطني بالمشاركة لي الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن  الكنائس بقطاع المنتزه سهلت للناس معرفة لجانهم لمن لا يجيد استخدام النت.

وأشاد بالتسهيلات المقدمة من القائمين على العملية الانتخابية، ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور، وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام، مما يسهل الأمور على المواطنين للحضور في التوقيت الأنسب لهم.

وأكد أنه يطالب الجميع بالتدقيق في اختيار رئيس مصر، مشيرًا إلى أن الصوت أمانة يجب أن يذهب لمن يستحق.

وأشار إلى أنه كمواطن مصري يأمل أن يكون على رأس الدولة شخص قوي يخاف على مصلحة الدولة، ولا يخاف عدوا أو حبيبا، ويعمل على تطوير مصر ونموها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
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