مدير الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

حرصت إيمان عبدالله، مدير الإدارة العامة للتربية والتعليم بالقاهرة الجديدة، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوتها في أول أيام التصويت وذلك بلجنة الاقتراع بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وقالت لـ"الدستور" إنها أصرَّت على الحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحثت جميع المواطنين على النزول والمشاركة؛ مؤكدة أنه واجب وطنى على جميع المصريين.

وأكدت أن توافد المصريين أمام لجان الاقتراع يدل على إصرار الشعب المصري على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.