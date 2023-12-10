مطران بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويناشد الجميع بالمشاركة (صور)

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وحرصا من نيافة الحبر الجليل الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها بأداء واجبه الوطنى، قام نيافته اليوم يرافقه عدد من الاباء الكهنة بالتوجه الى مقر لجنتهم بمدرسة "ام المؤمنين " الابتدائية المعتمدة بحى الشرق، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتى بدأت صباح اليوم وتستمر لمدة ثلاث أيام

وناشد مطران بورسعيد الجميع على ضرورة المشاركة في الانتخابات، والايجابية نحو أي عمل وطني لرفعة بلادنا الغالية مصر.

كما توجه الأنبا زوسيما أسقف أطفيح وتوابعها، صباح اليوم، لمقر لجنته الإنتخابية، بمدرسة أحمد راشد الإبتدائية، بمنشية سليمان - مركز أطفيح.

وكان في استقباله، عمدة البلد، ومدير المدرسة، وفضيلة إمام جامع القرية، وأمناء الأحزاب، وكبار العائلات، وكثير من اقباط القرية.

وبعد أن أدلى نيافته بصوته، رحب به الجميع في جلسة محبة، سادتها روح المودة العميقة، التي تجمع دائمًا بين الأقباط والمسلمين، في شتى المناسبات المختلفة، ودارت أحاديث كثيرة في حب مصر.

ومن الكنيسة الكاثوليكية أدلى صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأكد نيافة المطران أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لأنه من الضروري أن نواصل هذا الواجب الكنسي، ومن ثمّ نحثّ أبناءنا وبناتنا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن، ورفعة، وأمن الوطن الحبيب مصر.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.