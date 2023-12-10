مطران طيبة للكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

مطران طيبة للكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

أدلى الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ورافقه في هذا العرس الوطني عدد من الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، المتواجدين، بمحافظة الأقصر.

وفي حديث صحفي، أشاد بإقبال المواطنين إلى لجان الإنتخابات. وهذا دليل على وطنية، ووعي الشعب المصري بحقوقه، كما أشاد أيضًا بالمجهود المميز في التنظيم، وحسن الاستقبال.

وفي ذات السياق، دعا الأنبا عمانوئيل جموع الشعب المصري، للمشاركة الفعالة من أجل حاضر، ومستقبل بلدنا الحبيب مصر.

هذا وأدلى صباح اليوم، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأكد المطران أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لأنه من الضروري أن نواصل هذا الواجب الكنسي، ومن ثمّ نحثّ أبناءنا وبناتنا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن، ورفعة، وأمن الوطن الحبيب مصر.

ومن جانبه ترأس الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وتوابعها، قداس الاحد بكاتدرائية ام النعم الإلهية، حيث قدم نية القداس من أجل الوطن المصري العظيم قيادة وشعبا.

وأكد على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ من صباح يوم الأحد، موضحًا أنه سوف يتوجه عقب انتهاء مراسم وطقوس القداس الالهي الي اللجنة الانتخابية للاداء بالاصوات، مختتما بقوله: (نصلي لأجل بلادنا الغالية مصر).

هذا ويتنافس 4 مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).