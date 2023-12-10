رسالة مُسنّة للمصريين: على كل مصري النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

عبّرت الحاجة فاطمة محمد، البالغة من العمر 80 عامًا، عن سعادتها بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024، متكئة على عكازها الخشبي، بلجنة مدرسة عمرو بن العاص بمصر القديمة.

ووجَّهت رسالة للمصريين قائلة: "يتعين على كل مصري النزول والمشاركة في اختيار الرئيس القادم"، مشيرة إلى أن البلد شهدت تنمية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.