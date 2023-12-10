أسقف "أرثوذكسية" وسط الجيزة يشارك في المارثون الانتخابي (صور)
شارك الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية وسط الجيزة في المارثون الانتخابي، حيث توجه صباح اليوم إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.
وناشد الجميع بالمشاركة الإيجابية في الاختيار الرئاسي، قائلا: “نحن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقرار البلاد واستكمال مسيرة التنمية”.
من جانبه، شدد الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الطائفة الكلدانية في مصر، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقال في تصريح له: "أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية، مع جميع المؤسسات والهيئات التابعة للكنيسة في مصر، بممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية".
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