محافظ أسيوط يصطحب سيدة مسنة إلى داخل لجنة مدرسة الفاروق المتميزة للإدلاء بصوتها

في لفتة إنسانية، اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 عامًا وتدعى "سميرة علي حسانين أبوالعلاء" من أمام لجنة مدرسة الفاروق الرسمية المتميزة للغات بمنطقة الأزهر بالوليدية إلى داخل اللجنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024م.

جاء ذلك خلال جولته في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية لتفقد عدد من اللجان بمدينة أسيوط رافقه خلالها عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق أسيوط.

ووجه محافظ أسيوط الشكر للسيدة على وعيها الوطني وحرصها على حقوقها السياسية والوطنية متحملة مشقة الذهاب إلى اللجنة بسبب ظروفها الصحية التي لم تحول دون ذهابها إلى اللجنة والإدلاء بصوتها في سعادة بالغة.

وقال المحافظ إن لجان المحافظة تشهد اقبالًا كبيرًا من الناخبين منذ الصباح الباكر وسط احتفالات بالعرس الديمقراطي الذي تشهده مصر مناشدًا المواطنين على الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واستكمال الاستحقاق الدستوري الذي تشهده مصر بجميع محافظاتها لتخرج العملية الإنتخابية بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع قوات الشرطة وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية لتوفير سبل الراحة للناخبين وتوفير الكراسي المتحركة والتند والمظلات بجميع اللجان الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة أسيوط داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة بالاضافة الى 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط اشراف قضائي كامل.

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