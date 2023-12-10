الأنبا ماركوس أسقف دمياط يشارك الانتخابات الرئاسية (صور)

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا ماركوس أسقف دمياط يشارك في الماراثون الانتخابي

زشارك نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات القبطيات الأرثوذكس ببراري بلقاس، في الماراثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه صباح اليوم إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

مطران دشنا يشارك في الانتخابات

كما توجه صاحب النيافة الحبر الجليل "الأنبا تكلا" مطران دشنا وتوابعها وبرفقته عددًا من الآباء كهنة الإيبارشية وجموع من الشعب، صباح اليوم الأحد، إلي مقر اللجنة الأنتخابية التابعين لها، وذلك بمدرسة "أبو بكر الصديق الأبتدائية" بمدينة دشنا حيث قاموا بالأدلاء بأصواتهم في الأنتخابات الرئاسية لعام 2024.

ومن الكنيسة الاسقفية دعا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسققية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات على ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلي بصوته داخل لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك

وحث رئيس الأساقفة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة المصريين في الانتخابات هو واجب وطني هام للعمل على مستقبل مصر.

وأضاف رئيس الأساقفة عن العملية الانتخابية: إنه مشهد حضاري رائع لمشاهدة الشعب وهو يشارك بإيجابية ويقرر مستقبل مصر بكل حرية وديمقراطية.

انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.