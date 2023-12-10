مطران دلجا ودير مواس يشارك بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

مطران دلجا ودير مواس يشارك بالادلاء بصوته في انتخابات الرئاسة

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا اغابيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية دلجا ودير مواس، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه صباح اليوم إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

كما قام الانبا مرقس مطران ايبارشية شبرا الخيمة باداء واجبه الوطني وادلي بصوته في انتخابات الرئاسية صباح هذا اليوم.

وقال الصفحة الرسمية لإيبارشية شبرا الخيمة، في بيان لها إنه جاء هذا حرصا من نيافته علي القيام بهذا الواجب الوطني وحثه الدائم لكل ابنائه علي المشاركه الإيجابية والهامة في هذه اللحظة التاريخية للوطن

بينما أنطلقت مسيرة وطنية بقيادة الأنبا أغاثون -أسقف مغاغة والعدوة، متجهة من ديوان مطرانية مغاغة والعدوة الي اللجنة الانتخابية بمقر مدرسة الثانوية بنين القديمة بحي قليني مغاغة، وبرفقة نيافته الآباء كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس المطرانية، والسكرتارية، والمكرسين والمكرسات، وشعب الكنيسة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ومن الكنيسة الانجيلية شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك بحضوره في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

وشدد الدكتور أندريه زكي على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة، مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).