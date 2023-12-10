"رجال يد الأهلي" يُغادر مطار دبي إلى القاهرة بعد حصد السوبر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «جال» بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة مطار دبي في طريقها للعودة إلى القاهرة، وذلك بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.



ونجح فريق رجال يد الأهلي في التتويج بكأس السوبر المصري، بعدما حقق الفوز على الزمالك بنتيجة ٢٦ - ٢٤، في مباراة التي أقيمت أمس على صالة الشيخ زايد بإمارة الفجيرة.



وضمت قائمة أبطال كأس السوبر المصري كلا من:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.



ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.

العوضي يشيد بـ«رجال يد الأهلي» أبطال السوبر

وكان خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بحصول الفريق الأول لكرة اليد بلقب كأس السوبر على ‏حساب الزمالك، في اللقاء الذي أقيم على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأشاد العوضي بمنظومة الفريق بالكامل سواء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين، مؤكدًا أنهم أبطال ويستحقون التحية على ‏ما قدموه خلال المباراة التي جاءت قوية للغاية، وعكست ما يتمتع به الجميع من شخصية قوية وقدرات فنية عالية.‏

وأشار إلى أن اللاعبين أثبتوا جدارتهم الكبيرة بتمثيل الفريق، بعد أن نجحوا في التغلب على كل المعوقات، وصولًا إلى التتويج ‏ببطولة غالية، تمنح دوافع كبيرة نحو حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.‏

ووجه العوضي الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على دعمه المستمر لكافة فرق النادي، وتوفير كافة ‏متطلبات الأجهزة الفنية، مما ساهم في تحقيق العديد من البطولات خلال الموسم الجاري.‏