الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لفتة إنسانية من مستشار لجنة مدرسة عمر بن عبدالعزيز مع سيدة مسنة

جريدة الدستور

عرضت قناة dmc، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لفتة إنسانية لمستشار لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز، حيث خرج بنفسه لسيدة مسنة لكي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

اللجنة الانتخابية شهدت تسهيلات عديدة للمواطنين

اللجنة الانتخابية شهدت تسهيلات عديدة للمواطنين من كبار السن وذوي الهمم في هذه الانتخابات، وأيضًا تسهيلات لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، وكل ذلك ساهم في تسهيل العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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