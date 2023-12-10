طفولة مبكرة القاهرة تنظم ندوات لحث منتسبيها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جيهان عزام عميدة الكلية، سلسلة ندوات توعوية تحت شعار (انزل شارك.. كن إيجابيا) لتوعية منسوبي الكلية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي الحر كواجب وطني ودليل على التحضر والرقي.

واستهدفت الندوات التوعية بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، حيث تم حث جميع منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، وشارك في الندوات أساتذة القانون بكلية الحقوق وهم الدكتور محمد رفاعي مدرس القانون العام بكلية الحقوق، والمستشار محمد عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني بجامعة القاهرة، كما شارك بالتحدث فى الندوات عميدة الكلية والوكلاء ومنسق عام الأنشطة بالكلية.

كما وفرت كلية التربية للطفولة المبكرة خدمة لمنتسبيها لمعرفة أماكن لجانهم الانتخابية والتنسيق مع جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية لخروج مسيرة حاشدة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وتأتي سلسلة الندوات التثقيفية التي نظمتها كلية التربية للطفولة المبكرة في إطار حرص الجامعة والكلية على توعية جميع منتسبيها وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعد واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع بصورة إيجابية في تأدية دوره في بناء الدولة الحديثة.