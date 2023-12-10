محافظ القاهرة يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بالمنطقة الغربية

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة محيط عدد من لجان المنطقة الغربية من بينها محيط إحدى اللجان المخصصة للوافدين بحى غرب القاهرة.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى، مثمنًا دور الشباب والمرأة الواضح فى العملية الانتخابية.

وأضاف محافظ القاهرة أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك فى صنع قراره.

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت فى كافة لجان العاصمة دون معوقات مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن.

تم تدقيق وتصحيح النص على النحو التالي:

وأكد محافظ القاهرة أنه تم مراجعة المراكز الانتخابية والمقار والتأكد من صلاحيتها، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين كافة المقار الانتخابية، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وتوفير مصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية، كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وعمل مظلات ومبردات مياه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مديرية الشؤون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافي من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

d0049957-d2d3-4450-9e52-afc2c7cbafb7

0582819c-3975-439d-ac86-2b9921035e4c

81321900-64e4-4694-b1d5-2afa8aa932c4