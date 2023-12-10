يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

بمناسبة الماراثون الانتخابي.. مواقف باباوات الكنيسة في الانتخابات

وبمناسبة الاستحقاق الدستوري، تحدث عادل عوض المتخصص في التاريخ الكنسي، عن علاقة باباوات الكنيسة بالانتخابات، وقال إننا لطالما رأينا علاقة البابا الحسنة برئيس الجمهورية ويأتي على رأس ذلك علاقة البابا القديس والاسبق كيرلس السادس بالزعيم جمال عبد الناصر، التي كانت علاقة وثيقة.

كما أن البابا الراحل شنودة الثالث لم ينقطع يومًا حتى نهاية حياته عن الانتخابات الرئاسية في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وها الاجيال الجديدة ترى ان العلاقة بين قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي قمة في الانسجام والتفاهم والود.

هذا وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

كما شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك بحضوره في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

وشدد الدكتور أندريه زكي على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة، مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).